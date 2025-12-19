Ikea arrasa esta Navidad con su dispositivo antirrobo del hogar que se coloca en la ventana y cuesta menos de 10 euros

Ahora que la Navidad se acerca a pasos agigantados y que ha comenzado la cuenta atrás para el Año Nuevo, Ikea presenta una amplia selección de artículos diseñados para crear un ambiente cálido y mágico. La conocida marca se impone una vez más como un destino imprescindible para preparar las fiestas y embellecer el hogar. Decoraciones festivas, guirnaldas luminosas, vajillas elegantes y accesorios para recibir invitados... Todo lo necesario para convertir su hogar en un auténtico refugio para fin de año.

Ir de compras a la tienda escandinava es un verdadero placer para todos aquellos que desean transformar su hogar con la llegada de las fiestas. Tanto si está preparando una animada Nochebuena como una Nochevieja más tranquila, la marca sueca ofrece todo lo necesario para terminar el año 2025 con estilo.

Recibir a familiares y amigos será uno de los retos de los próximos días, y la marca lo ha entendido perfectamente. Con muebles funcionales y de diseño como los de Ikea, resulta fácil acoger a todos los invitados sin quedarse sin espacio. No olvide buscar en la tienda o en línea todo lo necesario para recibir a sus invitados. Camas supletorias, ropa de cama o de baño, mesas plegables para que todos puedan reunirse...

Y este año, el gigante del mueble sigue fiel a su espíritu creativo colaborando con diseñadores y artistas, al tiempo que revisita sus clásicos. Entre inspiraciones vintage, diseño contemporáneo y soluciones prácticas, Ikea convierte las fiestas en un auténtico campo de expresión.

Es el caso de la popular colección VINTERFINT, creada junto con el diseñador Gustaf Westman. Pop y coloridos, los productos de esta colección contribuirán a llenar su hogar de alegría. Las fiestas también son una época del año en la que corremos el riesgo de ausentarnos. Durante este periodo, muchas personas abandonan sus hogares. Vacaciones, visitas a familiares o amigos... Hay muchas razones para salir de casa.

Por desgracia, también es en esta época del año cuando se produce un aumento de los robos. Una ventana mal cerrada puede dar acceso a su vivienda a personas con malas intenciones. Para evitar este tipo de sorpresas desagradables, descubra en Ikea el sensor PARASOLL.

Este sensor se instala fácilmente en diferentes lugares de la casa gracias a su diseño flexible. ¿Cuál es su función? Enviar una notificación a su smartphone tan pronto como se abre una puerta o una ventana. Este dispositivo conectado, que funciona junto con el puente DIRIGERA de Ikea, también puede hacer mucho más. Si se combina con una bombilla conectada, permite automatizar la iluminación. La luz se encenderá en la habitación cuando se abra la puerta y se apagará cuando se cierre. Una ventaja también para los despistados que no quieren ver cómo se dispara su factura de electricidad por un simple olvido.

Por último, al asegurarse de que sus ventanas estén bien cerradas, PARASOLL también evitará la pérdida de calor en sus habitaciones. Una vez más, todo son ventajas para su consumo energético este invierno.

Este discreto accesorio, que funciona con una pila AAA, se fija a una puerta o ventana con el adhesivo de doble cara que se incluye con el producto. En cuanto a su precio, cuesta 9,99 euros.