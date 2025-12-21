Colas en Ikea para regalar por Navidad la competencia de Apple que ya vale mucho, mucho menos que el original

La nueva gama de Ikea apunta directamente a Apple y sus productos MagSafe. De hecho, la empresa apuesta por accesorios Qi2 mucho más económicos. Además, promete una experiencia similar a la de las soluciones de gama alta. Según iGen, la marca ha lanzado una gama de tres cargadores inalámbricos con certificación Qi2. Estos accesorios también están pensados para los smartphones más recientes, ya sean iPhone o modelos Android compatibles con Qi2.

Ikea ha decidido ofrecer una gama sencilla llamada VÄSTMÄRKE con precios asequibles para todos. Los precios comienzan en solo 8,99 euros. Por ejemplo, el cargador MagSafe de Apple cuesta 49 euros.

La empresa ha decidido poner a la venta nombres de productos típicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ha adoptado un diseño deliberadamente minimalista. El primer accesorio se llama simplemente "cargador inalámbrico". Este modelo Qi2 tiene una potencia de 15 W. La marca lo vende por el módico precio de 8,99 euros. Su diseño llama inmediatamente la atención por su forma redonda y su color rojo vivo. El accesorio recuerda a un donut, con un toque divertido. Ikea también ha pensado en la practicidad. La parte superior del cargador se puede plegar para enrollar el cable en su interior. Este detalle evita que los cables se enreden en un bolso o en un escritorio. Una vez fijado al smartphone, el cargador se puede desplegar ligeramente.

Ten en cuenta que esta posición permite un mejor agarre, al igual que un soporte tipo PopSocket. Como habrás comprendido, la marca ofrece un producto multifuncional sin aumentar el precio. Una buena noticia para tu bolsillo. El segundo accesorio de la gama VÄSTMÄRKE adopta un estilo más natural. La firma presenta una estación de carga inalámbrica fabricada en corcho. Este modelo se vende por 12,99 euros. El accesorio se adapta fácilmente a un escritorio o una mesita de noche.

Puedes colocar tu smartphone en posición vertical u horizontal. Un sistema magnético mantiene el teléfono en su sitio durante la recarga. No obstante, Ikea especifica algunas condiciones de uso.

De hecho, se recomienda utilizar una funda fina, de menos de 3 mm, para poder utilizar este producto. Una funda imantada también mejora la estabilidad. A pesar de estas precauciones, la relación calidad-precio sigue siendo impresionante. A modo de comparación, las estaciones MagSafe equivalentes de otras marcas suelen superar los 60 euros. El tercer producto adopta un enfoque más decorativo. Ikea ofrece un organizador luminoso que integra un cargador Qi2 de 15 W.

El precio anunciado es de 19,99 euros. El accesorio permite colocar llaves, carteras o auriculares mientras se recarga el teléfono. Una discreta luz ambiental completa el conjunto. Este producto demuestra una vez más que IKEA ha combinado funcionalidad y diseño.

Por el omento, este modelo sigue estando reservado a determinados mercados europeos, en particular Alemania. En el plano técnico, la marca promete una experiencia similar a la de Apple. Los cargadores VÄSTMÄRKE también ofrecen una alineación magnética precisa y una estabilidad adecuada.

La velocidad de carga anunciada es comparable a la de los accesorios MagSafe. La ausencia de la etiqueta oficial de Apple no debería suponer un inconveniente para la mayoría de los usuarios. La diferencia más notable es sobre todo el precio.