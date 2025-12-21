Corren a Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado

Los amantes de las biciletas eléctricas o aquellos que estén deseando hacerse con una para su uso personal o para un regalo inolvidable, están de enhorabuena. Decathon tiene estos días, no una oferta, un auténtico chollo, con una rebaja espectacular en un producto que no deja indiferente a nadie. Se trata de la bicicleta eléctrica plegable con batería SHIMANO 8 Gang, 768 Wh 16Ah, 110 km. Una bici que cumple las normas de tráfico europeas, está equipado con un sensor de par y presenta un diseño plegable y portátil para una conducción más cómoda.

El mercado de las bicicletas eléctricas continúa expandiéndose a gran velocidad, y en este panorama la compañía ENGWE ha presentado la ENGINE Pro 2.0, una actualización para 2024 que busca consolidarse entre los usuarios que necesitan potencia, autonomía y versatilidad tanto en ciudad como en caminos exigentes. El nuevo modelo llega con mejoras significativas en prácticamente todos sus apartados técnicos.

Una de las características más llamativas es su batería de 768 Wh y 16Ah, capaz de ofrecer una autonomía máxima estimada de hasta 110 kilómetros. Esta capacidad sitúa a la ENGINE Pro 2.0 entre las opciones más interesantes para recorridos largos sin necesidad de recargas frecuentes. La bicicleta también integra un motor brushless de alta velocidad que desarrolla 75 Nm de par, lo que le permite afrontar subidas prolongadas y terrenos irregulares con solvencia, un punto clave para quienes buscan un vehículo preparado para rutas mixtas.

Otra de las grandes novedades del modelo de 2024 es la incorporación de un sensor de par, una tecnología que ajusta la entrega de potencia de forma más precisa y natural. A esto se suma un sistema de suspensión completa, compuesto por una horquilla delantera hidráulica y un amortiguador trasero de aire. El conjunto mejora la absorción de impactos y contribuye a un manejo más estable, apoyado también por el cuadro de aluminio 6061, diseñado para reducir vibraciones y ofrecer una sensación de conducción más confortable.

En materia de seguridad, ENGWE apuesta por un sistema de frenos de disco hidráulicos, cuya respuesta es más rápida y efectiva que en los mecanismos mecánicos tradicionales. Además, los neumáticos de 20x4 pulgadas, de tipo “fat”, aumentan la adherencia y facilitan el paso por arena, grava o terrenos irregulares, ampliando aún más el rango de uso de la bicicleta.

La ENGINE Pro 2.0 también incorpora una pantalla LCD inteligente, desde la cual el ciclista puede consultar en tiempo real datos como la velocidad, el nivel de energía, el kilometraje, la potencia o el tiempo de viaje. El sistema es capaz incluso de detectar fallos y mostrarlos en pantalla, y permite configurar funciones como la velocidad constante en trayectos llanos.

Pese a su robustez y a su capacidad de carga de hasta 150 kg, el modelo mantiene la filosofía plegable de la marca. Con un peso de 31 kilos y un tamaño plegado de 40 × 21 × 33 pulgadas, puede almacenarse en espacios reducidos —desde el maletero de un coche hasta un rincón del hogar— gracias a su sistema de liberación rápida que facilita el plegado por parte de una sola persona.

Además, la bicicleta llega preensamblada al 85%. Decathlon promete entregas en un plazo de 5 a 10 días y ofrece servicio de atención al cliente ininterrumpido y un año de garantía para componentes clave como motor, batería y controlador. Peo todavía no sabes lo mejor... Y es que está bicileta ha tenido una rebaja en su precio de... ¡2.400 euros! Si antes costaba 3.599 euros ahora puede ser tuya por 1199 euros. Una oferta que seguro que va a volar estas navidades.