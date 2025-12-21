Lo que no haces y sí deberías hacer, según advierte la Guardia Civil, si compartes un décimo de lotería: "Tienes que crear un grupo de Whatsapp y..."

Quedan tan solo unas horas para que comience el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, con 100.000 números en juego y un primer premio, el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo. Antes de que la lluvia de millones riegue España, la Guardia Civil da unos consejos básicos sobre qué hay que hacer si compartimos un décimo con varias personas para evitar sustos, o mejor dicho, disgustos.

Lo primero de todo, y esto es algo que no mucha gente hace, es crear un grupo de Whatsapp con todos los participantes. En ese grupo, se debe compartir una fotografía del décimo en cuestión. Debe ser una imagen en la que se vea el número "de forma clara", puntualiza una agente a través de las redes sociales de la Guardia Civil. "Además, si han pagado mediante bizum o transferencias bancaria, pídeles que envíen una foto con el justificante", apunta.

Los números preferidos del Gordo

Las estadísticas de los más de dos siglos de historia del sorteo revelan cuáles son las cifras y terminaciones que se han repetido con mayor frecuencia en el Gordo, y probablemente las guarde en su bolsillo.

Todos los números, del 00000 al 99999, entrarán en el bombo, aunque el repaso histórico de los 214 sorteos celebrados muestra que el primer premio ha recaído en 65 ocasiones en números comprendidos entre el 0 y el 10.000, en 74 entre el 10.001 y el 30.000 y en 76 en números situados entre el 30.001 y el 99999, un reparto que refleja un cierto equilibrio entre las distintas franjas.

Pero la última cifra de este Gordo tan deseado es una de las cuestiones que más atrae a los jugadores: el 5 ha sido la terminación más repetida del primer premio, con 32 apariciones, aunque nunca ha acabado en 25, y le sigue la del 4 y del 6, ambas cantadas 27 veces.

En el extremo opuesto figura el 1, que es la cifra final menos frecuente, seguida a corta distancia por el 2 y el 9.

Si se atiende a las dos últimas cifras, la combinación que más veces ha cerrado el primer premio es la 85, que se ha repetido en siete ocasiones, seguida del 57, con seis.

Otras terminaciones relativamente frecuentes son el 64, 65, 75 y 97, con cinco apariciones cada una, y el 15, 40, 58 y 95, con cuatro.

Por el contrario, nunca han sido agraciadas para el final del Gordo combinaciones como el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Las tres últimas cifras también han llegado a repetirse en algunos casos. En tres ocasiones el Gordo ha terminado en 297, 457 y 515, mientras que en dos lo ha hecho en combinaciones como 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Más excepcional aún ha sido que el Gordo termine en tres cifras iguales, pero lo ha hecho y en cuatro ocasiones a lo largo de la historia del sorteo: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27 (es decir los números entre 27.000 y 27.999), además de los correspondientes al 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.

Y hay números que han llamado a la suerte de forma íntegra, porque se han repetido de principio a final, como el 15.640 o el 20.297, y se han dado casos de números correlativos, como el 13.093 y el 13.094, o también el 53.452 y 53.453.

Este sorteo al que la mayoría de los españoles juega consta este año de 198 series y pone en juego 3.960 millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios, es decir un total de 2.772 millones de euros.

Cada décimo sigue costando 20 euros, un precio que lleva congelado 23 años, y que los loteros han pedido de nuevo que suba, al igual que la cuantía del primer premio, que quieren que pase de 400.000 euros a 500.000 para que así siga siendo el gran reclamo del sorteo más popular del calendario.