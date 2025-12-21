Últimos días para hacerse con la percha de secado de Lidl con la que puedes decir adiós a la secadora y a la plancha: deja las camisas como recién compradas
Alisa tus camisas y camisetas como un profesional
En Navidad las buenas ofertas han encontrado definitivamente su hogar en Lidl. La cadena de descuento ofrece una selección de artículos imperdibles para todos los bolsillos. En estos tiempos en los que parece que todo ha subido de precio, Lidl te ayuda a mantener tus ahorros a flote con un sinfín de promociones.
Lidl es, sin duda, el número uno en precios bajos y buenas ofertas durante todo el año. Y esto vuelve a quedar patente este mes, ahora que el invierno se acerca a pasos agigantados. De hecho, el año ya está llegando a su fin y las buenas ofertas también continúan en la sección de electrodomésticos de la marca. Ya no es ningún secreto que esta cadena de descuento es el lugar al que acudir para disfrutar de las comodidades modernas.
En Lidl hay una lista no exhaustiva de electrodomésticos que se venden como pan caliente. No solo son esenciales, sino que también se venden a precios muy atractivos. Hay para todos los gustos, necesidades y presupuestos. La cadena de descuento te propone, por ejemplo, ahorrarte la tediosa tarea de planchar con un artículo que gusta a todo el mundo.
Descubre las proezas de este "maniquí" que alisa tus camisas y camisetas como un profesional. CleanMaxx es la última innovación de Silvercrest para pasar menos tiempo luchando contra las arrugas. Fácil de manejar, seca y plancha sus prendas en menos tiempo del que se tarda en decirlo.
Su uso es muy sencillo. Solo hay que colocar la ropa sobre esta planchadora y dejar que ella haga todo el trabajo. El aire caliente que emana del maniquí permite secar la ropa húmeda que sale de la lavadora, al tiempo que la alisa. Equipado con un temporizador, este aparato funciona de forma totalmente autónoma. Solo hay que seleccionar el tiempo que se le quiere dar para que haga su trabajo y esperar a que termine.
Esta planchadora profesional puede encargarse tanto de tus camisas como de tus camisetas o jerséis aptos para secadora. Este producto de Lidl, que se vende con pinzas de sujeción para mantener la ropa firmemente en su sitio durante el proceso, es muy completo.
Con unas dimensiones de 16,2 x 58,5 x 100 cm, ocupa poco espacio y se puede guardar fácilmente en un armario después de su uso. Con él, despídete de las largas sesiones de planchado. "Pensaba que era un gadget, pero en realidad este aparato es sencillamente genial. Camisetas, camisas... todo vale. Es muy fácil de usar", afirma un comprador que se muestra encantado con su compra en Lidl.
En cuanto al precio de este producto, también es lo que atrae a quienes lo han comprado. Encuentra esta estación de planchado por solo 49,99 euros en la página web de la marca, donde tiene un descuento del 16 por ciento.
