Anticípate al verano en Lidl, una piscina portátil con un descuento del 59 por ciento

La piscina es para el verano, pero si quieres obtener un buen precio, estás en el momento. Y es que Lidl vende un piscina portátil con un descuento del 59 por ciento.

Se trata de la piscina Bestway Steel Pro con un diámetro de 366 centímetros y una profundidad de 84 centímetros. Una piscina de gran capacidad con revestimiento duraplus de tres capas que la hacen resistente al desgarro y los pinchazos.

Piscina / Lidl

Además, es fácil de desmontar, almacenar y transportar. También puede conectarse a un sistema de filtrado y cuenta con válvula de drenaje integrada con adaptador para manguera de jardón.

Además de la piscina, te llevarás una bomba de filtro, cubierta, dispensador chemconnect, skimmer y termómetro.

Precio

Esta piscina tiene un precio de venta recomendado de 143,99 euros, pero los 200 primeros pedidos en Lidl tendrán un descuento del 59 por ciento, con lo que se queda en solo 57,99 euros.