Todo sobre Bimba y Lola, la firma de moda que repartió 97 millones de euros en la Lotería: la historia del galgo, su relación con Adolfo Domínguez y su enemistad con Bimba Bosé

Es gallega, nació en 2005, su "padre" es Adolfo Domínguez y tiene más de 300 tiendas por todo el mundo, en las que trabajan 1.761 personas. Así es Bimba y Lola, la marca de moda y complementos del galgo, que ha repartido 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad entre sus trabajadores. La compañía puso a disposición de la plantilla de toda España décimos y participaciones de 5 euros del número 70048, dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros al boleto.

Bimba y Lola, famosa por sus colores y estampados, nació hace justo veinte años en Vigo. La marca fue impulsada por Uxía y María Domínguez, hijas de Jesús Domínguez y a la vez sobrinas de Adolfo Domínguez, fundador de una firma que fue icono de la moda española en los años 80. Uxía y María se formaron en STL, empresa responsable, entre otros, del éxito de Purificación García.

¿Por qué galgos?

La marca empezó siendo Moët & Mos antes de adoptar el nombre mundialmente conocido de Bimba y Lola, en honor a las mascotas de las fundadoras. Dos galgos negros fue durante años su imagen. Sin embargo, en 2013 la firma adoptó un nuevo logotipo basado exclusivamente en su nombre, en mayúsculas. Eso sí, el galgo sigue siendo protagonista de sus tiendas. Un esbelto perro gris con un lujoso collar es protagonista de su última colección.

Rápida expansión

La firma abrió su primera tienda en 2006 en Bilbao. Y a partir de ahí comenzó su rápida expansión. Solo un año después de echar a andar, ya tenía más de 40 tiendas en toda España y Portugal. Hoy suma 310 establecimientos en 52 países. La mitad de ellas se encuentran fuera de nuestro país, y de hecho, el 44% de la facturación corresponde al mercado exterior. Su facturación anual es de 234 millones de euros y tiene presencia hasta en China. El 22% de los establecimientos son franquicias.

Marca de "lujo accesible"

Ahora el objetivo de la firma es convertir Bimba y Lola en una marca de referencia de lujo accesible y hacerlo desde España y más concretamente desde Vigo. Precisamente en Vigo, en la avenida de Madrid, tiene su sede central. Allí este lunes, día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad entre una plantilla incrédula. También en las tiendas asturianas de Bimba y Lola hubo una gran emoción.

Enemistad con Bimba Bosé

Bimba y Lola no era de Bimba Bosé, como algunos piensan, pero sí que hay una relación (conflictiva) entre la marca y la modelo. Las sobrinas de Adolfo Domínguez mantuvieron un largo litigio con la nieta de Lucía Bosé y el torero Luis Miguel Dominguín hasta llegar incluso al Tribunal Supremo. ¿El motivo? La modelo, cantante y empresaria, ya fallecida, consideraba que la firma perjudicaba su nombre artístico (el de Bimba Bosé, porque ella se llamaba en realidad Eleonora Salvatore). Básicamente, decía que las hermanas se aprovechaban de su fama para que las colecciones de la firma triunfasen.

Finalmente, la batalla ante el juez la ganaron las hermanas María y Uxía Domínguez. Todo comenzó en 2006, cuando la modelo intentó poner freno al nombre de Bimba y Lola en la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde ya recibió el primer revés.