Colas en Lidl para hacerse con el horno portátil con el que podrás hacer pizzas como si estuvieras en Italia y a un precio increíble
Un producto revolucionario
Italia es la patria de la pizza. Y es que no hay color, las pizzas aquí no saben igual que allí. Pero todo eso va a cambiar con el horno portátil que venden en Lidl y con el que podrás hacer pizzas como si estuvieras en Italia. Además, tiene un precio increíble, se formarán colas para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un horno de alta temperatura para pizza que consigue un horneado perfecto. Además, tiene un ventilador para la gestión del calor, ya que alcanza los 400 grados.
Este horno especial para pizzas, también apto para la preparación de tartas flambeadas, tiene calor superior e inferior, termostato regulable continuamente, tapa abatible con asa integrada y piedra para pizza de cerámica extraíble.
También tiene un temporizador regulable hasta 15 minutos con señal acústica de finalización y desconexión automática, luz indicadora de funcionamiento y de control de temperatura e incluye 2 palas para pizza.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, este horno tiene un precio de venta recomendado de 69,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 14 por ciento, con lo que se queda en 59,99 euros.
