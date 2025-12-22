Colas en Lidl para hacerse con el regalo perfecto para estas fiestas: empezarás el año con más energía

Cuando recibimos un nuevo año, siempre hacemos promesas como dejar de fumar o volver al gimnasio. Pues es momento de cumplirlas y lo podrás lograr con el regalo perfecto que venden en Lidl y que te ayudará a empezar el año con más energía. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una pulsera de activiad con App Health 4U que tiene pulsómetro y pantalla a color.

Pulsera de actividad / Lidl

Esta pulsera registra los pasos y los kilómetros recorridos, las calorías gastadas, la duración de la actividad y los períodos de sueño. También calcula el objetivo diario de movimiento y envía recordatorios para animar a moverse.

También registra los movimientos realizados durante el sueño y su duración, además de indicación de la hora y la fecha, así como función de despertador con alarma por vibración.

Y tiene función Bluetooth® para transferir los valores de medición a un gráfico, además de indicar de llamadas, mensajes y notificaciones.

Esta pulsera cuenta con una batería integrada de iones de litio con autonomía de hasta 5 días en el modo en espera, y memoria con capacidad para 30 días. Tiene protección contra inmersiones breves (IP67) y permite controlar el pulso al momento mediante aplicaciones compatibles de terceras empresas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta pulsera de actividad está disponible en Lidl por 22,99 euros.