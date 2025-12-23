Adiós al frío con estos calcetines térmicos de Lidl: disponibles en dos colores por menos de 6 euros
Están a la mitad de su precio
Llega el invierno y con él también aparecen las bajas temperaturas. Pero en Lidl quieren que digas adiós al frío con estos calcetines térmicos que están disponibles en dos colores por menos de 6 euros. Se trata de una gran oferta, ya que están a la mitad de su precio.
Se trata de unos calcetines de trabajo térmicos de la marca Caterpillar. Son unos calcetines gruesos con acrílico suave y algodón peinado.
Con ellos tendrás los pies cálidos y secos, además, tiene un tratamiento Sanitized®.
Se venden en pack de dos pares y está disponibles en colores azul marino y negro.
Precio
Estos calcetines tienen un precio de venta recomendado de 13 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 53 por ciento, con lo que se quedan en 5,99 euros.
