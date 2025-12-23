Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros

Llega el invierno y con él también aparece el frío. Y para combatirlo no hay nada mejor que un buen calefactor como el que venden en Lidl, el más barato del mercado, que está disponible en dos colores por menos de 8 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un calefactor de 2.000 watios que también utilizable como ventilador y tiene regulación de temperatura continua.

Calefactor. / Lidl

También se puede utilizar como calefacción adicional y tiene protección antivuelco y contra sobrecalentamiento para mayor seguridad.

Además, tiene un asa integrada en la parte trasera.

Otras plataformas

Un calefactor de estas características puede costar hasta 21,90 euros en otras plataformas de venta, pero en Lidl está disponible en colores blanco y negro por solo 7,99 euros, con un 20 por ciento adicional sobre el precio que tenía inicialmente en Lidl, que era de 9,99 euros.