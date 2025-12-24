Colas en Lidl para hacerse con la camiseta térmica más barata del mercado: disponible en tres colores por 6,39 euros
Seguro que volará de los estantes
Llega el invierno y con él también llega el frío. Pero en Lidl piensan en todo y venden la camiseta térmica más barata del mercado. Está disponible en tres colores por 6,39 euros.
Tiene un acabado de la manga con orificio para el pulgar, es agradable, suave y cálido; y tiene cremallera y protector de barbilla.
Puedes comprarla en colores gris, verde lima, negro; y además es de secado rápido.
Precio
Esta camiseta ya tiene un precio de venta recomendado bastante barato, 7,99 euros; pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 6,39 euros.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)