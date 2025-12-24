Colas en Lidl para hacerse con el complemento perfecto para estas fechas y con el que te ahorrarás un montón de dinero en peluquería
Se trata de una oferta irrepetible
Llegan las fiestas navideñas y queremos lucir estupendos. Pues en Lidl tienen el complemento perfecto con el que además te ahorrarás un montón de dinero en peluquería. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un rasurador rotatorio Cien Beauty que proporciona un afeitado minucioso y agradable. Con su sistema de corte de precisión y sus tres cabezales de corte con suspensión, se adapta óptimamente a los contornos de su rostro. El cabezal de corte extraíble permite una limpieza sencilla con agua corriente. Gracias a la certificación IPX6, está protegido contra el agua a presión. Disfrute de un afeitado eficiente con una larga duración de la batería.
Y es que tiene un sistema de corte de precisión con cabezales de corte de doble anillo y proporciona una adaptación óptima a los contornos gracias a 3 cabezales de corte con suspensión.
Tiene un cabezal de corte extraíble para una fácil limpieza con agua corriente y una carcasa ergonómica con superficie de agarre Soft-Touch. También dispone de pantalla LED con indicador de carga.
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con este rasurador por 12,99 euros.
