Colas en Lidl para hacerse con la solución definitiva para la cocina: disponible en tres colores y por menos de 11 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
Estamos en tiempo de encuentros familiares y de amigos, por eso es importante tener los mejores utensilios en la cocina. Pues en Lidl tienen la solución definitiva, disponible en tres colores y por menos de 11 euros. Se formarán colas para hacerse con ellas.
Se trata de una cazuela de aluminio forjado de 28 centímetros y una capacidad de 2,4 litros. Es compatible con todo tipo de cocinas (también de inducción).
De esta forma podrás cocinar de forma saludable con pocas grasas. Tiene una distribución uniforme y rápida del calor para favorecer un consumo energético eficiente.
Además, tiene una tapa de vidrio con borde de acero inoxidable y salida de vapor; y dos asas laterales ergonómicas para un uso cómodo y seguro.
Además, es apta para el horno hasta una temperatura de 160 grados, además de ser apta para lavavajillas y fácil de lavar.
Tiene un revestimiento Maximizing Green sin GenX ni sustancias nocivas y su producción es respetuosa con los recursos, sin sustancias nocivas y con condiciones laborales mejoradas.
Colores
Está disponible en colores negro, azul y rosa y tiene un increíble precio. Su precio de venta recomedado es de 17,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 38 por ciento, con lo que se queda en 10,99 euroos
