Colas en Lidl para hacerse con el pantalón térmico para mujer más barato del mercado: disponible en dos colores por 4,99 euros
Una oferta que no podrás dejar pasar
Llega el invierno y hay que prepararse para el frío. Pero en Lidl lo tienen todo previsto con el pantalón térmico para mujer más barato del mercado. Está disponible en dos colores por 4,99 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un pantalón interior térmico para mujer que está fabricado con material reciclado.
Además, es de secado rápido y que absorbe la humedad. Pero no solo eso, es agradablemente suave y cálido gracias al interior cepillado.
Puedes adquirirlo en colores rosa y negro con tallas que van de la XS a la L.
Barato
Este pantalón térmico de mujer partía de un precio ya de por sí barato, 5,99 euros, pero en Lidl te lo venden con un descuento del 16 por ciento, con lo que finalmente se queda en 4,99 euros.
