Colas en Lidl para hacerse con los pantalones vaqueros más baratos del mercado: te quedarán como un guante y solo valen 10,99 euros
Están disponibles en dos colores
Unos vaqueros siempre tienen que formar parte de nuestro fondo de armario. Pues en Lidl tienen los pantalones vaqueros más baratos del mercado que además te quedarán como un guante. Están disponibles en dos colores por 10,99 euros, se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de unos vaqueros de corte slim fit para hombre premium. Pero no solo eso, con estos vaqueros Lidl apoya "el cultivo sostenible de algodón en África".
Además, estos vaqueros son cómodos de llevar gracias al alto contenido de algodón, tienen 5 bolsillos y disponen de cremallera de marca YKK reciclada de alta calidad.
Además, te quedarán como un guante gracias al ajuste óptimo que ofrece ell elastano LYCRA®.
Colores
Podrás elegirlos en color azul y gris y tienen un precio de 10,99 euros.
