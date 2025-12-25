Colas en Lidl para hacerse con la solución 2 en 1 para el secado de la ropa que además mejorará tu salud
Además tiene un precio increíble
Llega el invierno, así que se nos hace mucho más complicado secar la ropa en la calle y toca tirar de tendedero interior. Pues en Lidl tienen la solución 2 en 1 para que la ropa seque mucho antes y además, mejorarás tu salud.
Se trata de un deshumidificador de 10 litros de capacidad que te facilitará mucho el trabajo en casa. Tiene dos programas: secado de ropa y deshumidificación / humedad objetivo (30 a 80 por ciento) preajustable.
Tiene un panel de control desde el que controlar el programa de secado de ropa, la humedad objetivo, el desescarche automático, el temporizador o el depósito lleno.
Tiene ventana de visualización para leer el nivel del agua y señal de advertencia cuando el depósito de agua está lleno, además de protección contra desbordamiento.
Dispone de 4 ruedas de transporte y función dedescongelación automática, además de contar con práctica asa de transporte (plegable) y conexxión de manguera para funcionamiento continuo: adecuado para la manguera de drenaje incluida (aproximadamente 30 centímetros) o una manguera de jardín.
Precio
Este deshumidificador tiene un precio de venta recomenado de 89,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 79,99 euros.
- Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)