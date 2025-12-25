Colas en Lidl para hacerse con la solución 2 en 1 para el secado de la ropa que además mejorará tu salud

Llega el invierno, así que se nos hace mucho más complicado secar la ropa en la calle y toca tirar de tendedero interior. Pues en Lidl tienen la solución 2 en 1 para que la ropa seque mucho antes y además, mejorarás tu salud.

Se trata de un deshumidificador de 10 litros de capacidad que te facilitará mucho el trabajo en casa. Tiene dos programas: secado de ropa y deshumidificación / humedad objetivo (30 a 80 por ciento) preajustable.

Deshumidificador. / Lidl

Tiene un panel de control desde el que controlar el programa de secado de ropa, la humedad objetivo, el desescarche automático, el temporizador o el depósito lleno.

Tiene ventana de visualización para leer el nivel del agua y señal de advertencia cuando el depósito de agua está lleno, además de protección contra desbordamiento.

Dispone de 4 ruedas de transporte y función dedescongelación automática, además de contar con práctica asa de transporte (plegable) y conexxión de manguera para funcionamiento continuo: adecuado para la manguera de drenaje incluida (aproximadamente 30 centímetros) o una manguera de jardín.

Precio

Este deshumidificador tiene un precio de venta recomenado de 89,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 79,99 euros.