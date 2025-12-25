Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas de trekking más baratas del mercado: disponibles en dos colores por 8,99 euros

Qué importante es hacer ejercicio. Pero muchas veces encontramos disculpas para no hacerlo. Pues en Lidl pretenden que te pongas las pilas con las zapatillas de trekking más baratas del mercado. Están disponibles en dos colores por solo 8,99 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Estas zapatillas de trekking para mujer tienen un PU a base de agua – para una producción de materiales sostenible y son repelentes al agua.

Zapatillas de trekking. / Lidl

También ofrecen una sensación agradable al llevarlas gracias al forro textil interior y cuentan con plantilla extraíble.

Tienen un cómodo acolchado en el ribete y suela de TPR con perfil, además de una práctica trabilla para ponerlas.

Colores

Están disponibles en colores gris y coral, de las tallas 37 a 41 y su precio de venta recomendado es de 12,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 8,99 euros.