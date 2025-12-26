Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No la encontrarás a un mejor precio

Colas en Lidl para hacerse con la chaqueta impermeable más barata del mercado: elegante diseño por 19,99 euros

Benito Domínguez

Llega el invierno, y con él también llegan el frío y las lluvias. Por eso necesitarás una chaqueta impermeable como la que venden en Lidl que además es la más barata del mercado, con un diseño elegante y por soolo 19,99 euros, se formarán colas para hacerse con ellas.

Se trata de una chaqueta impermeable para hombre en color negro con cuello alzado y cremallera completa con solapa adicional contra el mal tiempo.

Chaqueta impermeable.

Chaqueta impermeable.

Sus puños son ajustables en anchura con cierre de velcro y la parte trasera es más larga.

También tiene elementos decorativos reflectantes y su cremallera es de alta calidad y reciclada de la marca YKK.

Una maravilla

¿Cuánto pagarías por esta maravilla? Pues el precio de venta recomendado es de 24,99 euros, pero en Lidl tienes un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros, no la encontrarás a mejor precio.

