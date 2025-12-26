Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con el utensilio que convertirá en un auténtico chef: muy versátil y por menos de 9 euros

Una oferta irresistible

Colas en Lidl para hacerse con el utensilio que convertirá en un auténtico chef: muy versátil y por menos de 9 euros

Colas en Lidl para hacerse con el utensilio que convertirá en un auténtico chef: muy versátil y por menos de 9 euros

Benito Domínguez

Si quieres convertirte en un auténtico chef tienes que tener los utensilios adecuados. Por eso en Lidl tienen la solución que, además, es muy versátil y cuesta menos de 9 euros, se formarán colas para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una prensa universal con tres discos perforados, grueso, medio y fino que te permitirán múltiples usos.

Prensa universal.

Prensa universal. / Lidl

Y es que puedes utilizarla como prensa para patatas y verdura cocida, pero también para preparar pasta o zumo.

Tiene un soporte de fijación de 3 posiciones, siendo apto para ollas de diámetro entre 16 y 24 centímetros.

Además, tiene un funcionamiento sencillo y seguro; y un mango antideslizante con aplicación de TPR. También puede lavarse en el lavavajillas.

Precio

Esta prensa universal cuesta 11,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros, una oferta irresistible.

TEMAS

