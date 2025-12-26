Colas en Lidl para hacerse con el utensilio que convertirá en un auténtico chef: muy versátil y por menos de 9 euros
Una oferta irresistible
Si quieres convertirte en un auténtico chef tienes que tener los utensilios adecuados. Por eso en Lidl tienen la solución que, además, es muy versátil y cuesta menos de 9 euros, se formarán colas para hacerse con uno de ellos.
Se trata de una prensa universal con tres discos perforados, grueso, medio y fino que te permitirán múltiples usos.
Y es que puedes utilizarla como prensa para patatas y verdura cocida, pero también para preparar pasta o zumo.
Tiene un soporte de fijación de 3 posiciones, siendo apto para ollas de diámetro entre 16 y 24 centímetros.
Además, tiene un funcionamiento sencillo y seguro; y un mango antideslizante con aplicación de TPR. También puede lavarse en el lavavajillas.
Precio
Esta prensa universal cuesta 11,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros, una oferta irresistible.
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño