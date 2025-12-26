Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
Son verdaderamente cómodas
Toca renovar el armario, pero no siempre hay dinero para todo. Pues en Lidl tienen las zapatillas deportivas más baratas del mercado, disponibles en todas las tallas por menos de 10 euros. Se formarán colas para hacerse con un par de ellas.
Se trata de unas deportivas negras de material exterior de malla transpirable y forro.
Tienen un acolchado cómodo en la lengüeta y una plantilla extraíble de espuma con efecto memoria.
Además, su suela ligera de EVA con aplicaciones de TPR.
Tallas
Está disponible en las tallas desde la 41 a la 45 y su precio es de solo 9,99 euros.
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros