Colas en Lidl para hacerse con la camiseta interior térmica más barata del mercado: suave y transpirable por solo 12,99 euros
Tiene un descuento del 56 por ciento
Llega el invierno y hay que prepararse para el frío, y para eso nada mejor que una camiseta interior térmica. Pero en Lidl van más allá con una camiseta premium que es la más barata del mercado: suave y transpirable por solo 12,99 euros. Se formarán colas para hacerse con una de ellas.
Se trata de una camiseta de la firma Caterpillar en tejido de bambú.
Además, tienes una variedad de tallas, entre la M y la XXL, siendo una muy buena opción a la hora de acudir a trabajar con algo que nos dé calor pero que no pese demasiado.
Precio
Esta camiseta interior térmica tiene un precio de venta recomendado de 30 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 56 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros.
