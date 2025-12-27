Colas en Lidl para hacerse con la lámpara de pie con al que llevarás la modernidad a tu salón que tiene un 30 por ciento de descuento
Tiene varias posibilidades
Qué importante es tener modernizado nuestro hogar, pero no es nada difícil, basta con añadir algún detalle que le dé ese toque moderno. Por eso en Lidl tienen una lámpara de pie con la que podrás conseguir tu objetivo y que además tiene un 30 pr ciento de descuento. Se formarán colas para hacerse con una de ellas.
Se trata de una lámpara LED que tiene posibilidad de selección directa entre blanco frío, neutro o cálido.
Tiene una lámpara de lectura giratoria con brazo orientable y módulos de LEDS de bajo consumo con colores de luz ajustables.
Asimismo, presenta un acabado níquel mate y pantalla de vidrio satinado.
Precio
Esta lámpara de pie tiene un precio de 69,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 48,99 euros.
