Un trabajador de la empresa que amenaza a Lidl y Carrefour cuenta cuánto gana: "Exactamente 1.747 euros brutos al mes"

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour . Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón. ¿Cuánto pagan a sus trabajadores? La compañía aplica una política salarial uniforme para todos sus centros y ofrece beneficios para atraer talento.

"Gano exactamente 1.747 euros brutos al mes por un puesto a tiempo completo", confiesa un empleado de Action que prefiere mantener el anonimato. Lol hace para el medio francés Herloop. A diferencia de otros minoristas, Action utiliza una escala salarial nacional uniforme, tanto si trabajas en una gran capital como en una ciudad más modesta.

La jerarquía salarial se estructura según las responsabilidades. Los empleados a tiempo parcial ganan entre 1.198 y 1.747 euros brutos, según el mismo medio francés. Los jefes de departamento pueden esperar un salario bruto de 2.141 euros, mientras que los jefes de tienda ganan 2.757 euros brutos al mes.

Al margen del salario, los trabajadores tienen descuento. "Recibimos un 15% de descuento en todas nuestras compras en tienda, lo que representa un ahorro significativo en nuestro presupuesto personal", cuenta un trabajador.

"Cada turno es un nuevo reto"

Desde la página de Action España animan a todo aquel que quiera a unirse al equipo donde aseguran que "cada turno es un nuevo reto". Definen el trabajo como algo "divertido". Destacan también el buen ambiente. "Trabajarás con un equipo lleno de energía y aprenderás cosas nuevas", aseguran.

Otro de los puntos fuertes que destacan es el "horario flexible".

Esto es lo que ofrecen en una oferta de empleo destinada a cubrir una vacante en una tienda de Galicia.

Contrato indefinido jornada parcial (55% Jornada). Con una media de un poco más de 20 horas semanales

Salario atractivo por encima de convenio

Trabajo por turnos

Planificación de turnos en función de las necesidades

Descuento de empleado del 15 % en todos los productos

Un ambiente de trabajo agradable con compañeros responsables

Empleo con el mayor descuento en productos no alimentarios de Europa

¿Por qué tiene tanta fama este supermercado?

Action cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.