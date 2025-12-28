Colas en LIdl para hacerse con e bol de cocina más barato del mercado: a la mitad de su precio por solo 2,49 euros
Se trata del complemento perfecto para tu casa
A la hora de cocinar es importante tener los utensilios de cocina más sencillos y universales, como el bol de cocina multifuncional que venden en Lidl, que está a la mitad de su precio por solo 2,49 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un bol de cocina multifuncional para cocer, mantener en caliente o guardar espaguetis, verdura o cualquier otro alimento.
Este bol formado por tres piezas proporciona un uso cómodo, rápido y eficientemente energético. Permite la cocción directa en el bol: verter agua hirviendo sobre los ingredientes que desean cocerse y dejar reposar.
Además, cuenta con una tapa a juego para evitar que los ingredientes se enfríen rápidamente; y un escurridor extraíble para escurrir el líquido de los ingredientes mientras se mantienen en caliente.
Resistencia
Este bol es resistente a temperaturas de -20 grados a 100 grados. Su precio de venta recomedado es de 4,99 euros, pero tiene un descuento del 50 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 2,49 euros.
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema