Colas en LIdl para hacerse con e bol de cocina más barato del mercado: a la mitad de su precio por solo 2,49 euros

A la hora de cocinar es importante tener los utensilios de cocina más sencillos y universales, como el bol de cocina multifuncional que venden en Lidl, que está a la mitad de su precio por solo 2,49 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un bol de cocina multifuncional para cocer, mantener en caliente o guardar espaguetis, verdura o cualquier otro alimento.

Bol de cocina multifuncional. / Lidl

Este bol formado por tres piezas proporciona un uso cómodo, rápido y eficientemente energético. Permite la cocción directa en el bol: verter agua hirviendo sobre los ingredientes que desean cocerse y dejar reposar.

Además, cuenta con una tapa a juego para evitar que los ingredientes se enfríen rápidamente; y un escurridor extraíble para escurrir el líquido de los ingredientes mientras se mantienen en caliente.

Resistencia

Este bol es resistente a temperaturas de -20 grados a 100 grados. Su precio de venta recomedado es de 4,99 euros, pero tiene un descuento del 50 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 2,49 euros.