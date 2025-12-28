Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con el pantalón de lino más barato del mercado: disponible en cuatro colores por 2,49 euros

Un descuento increíble del 68 por ciento

Colas en Lidl para hacerse con el pantalón de lino más barato del mercado: disponible en cuatro colores por 2,49 euros / Lidl

Benito Domínguez

Es tiempo de renovar nuestro armario, pero no siempre tenemos dinero suficiente para hacerlo. Afortunadamente, en Lidl tienen el pantalón de lino más barato del meAe trarcado, disponible en cuatro colores por 2,49. Se trata de un descuento increíble del 68 por ciento, se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Pantalón de lino para mujer.

Pantalón de lino para mujer. / Lidl

Se trata de un pantalón de lino para mujer con bolsillos laterales, cintura elástica y cinta ajustable con el que en Lidl apoyamo el cultivo de algodón sostenible en África.

Es un tejido fino ligero gracias al lino y al algodón; con bajos de corte más estrecho y talle normal.

Este pantalókn está disponible en cuatro colores: blanco, estampado, rayas y rosa.

Su precio de venta recomendado es de 7,99 euros, bastante barato, pero es que en Lidl tiene un descuento del 68 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.

