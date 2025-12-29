Colas en Lidl para hacerse con los roscones de Reyes más baratos del mercado: disponibles desde el 3 de enero desde 5,19 euros

Está próximo el día de Reyes y una de nuestras tradiciones más arraigadas es el típico roscón de Reyes que en Lidl además son los más baratos del mercado. Cinco variedades distintas con un precio imbatible: desde 5,19 euros y disponibles en las tiendas desde el 3 de enero, tres días antes del citado día de Reyes, el 6 de enero. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

El roscón de Reyes más premium de Lidl sigue teniendo un precio bajo, menos de 10 euros. Se trata del roscón biscuit, que lleva las virales galletas speculoos, sin duda un sabor interesante, además de estar relleno de crema.

Roscones de Lidl / Lidl

Este, que ya está en tienda, cuesta 8,99 euros. No es el único roscón de Reyes que ya puedes comprar en las tiendas de Lidl, también está el roscón de Reyes de nata 100% de la marca La Cestera que está por 8,29 euro en los supermercados de origen alemán.

Otro de los roscones de Reyes que tienen el Lidl es el relleno de dos sabores que está por 7,99 euros, y el roscón de Reyes relleno por 7,49 eurs.

Y si quieres el roscón de Reyes sin relleno, te lo llevas por solo 5,19 euros, un precio que como destacan en Lidl es "imbatible".

Disponibilidad

Estos tres últimos roscones de Reyes no estarán disponibles hasta el 3 de enero en las tiendas Lidl.