Lidl arrasa con una chimenea eléctrica con efecto llama natural que tiene una rebaja del 61%: ahora cuesta menos de 70 euros

Lidl vuelve a arrasar una vez más en ventas. En esta ocasión, con una chimenea eléctrica de 1.800 W con efecto llama natural que tiene una rebaja, nada más y nada menos, del 61%. Su precio original era de 179,99 euros y ahora, a las puertas de Reyes, cuesta 69,99 euros. Pero todavía se puede comprar más barata. La cadena de supermercados ha lanzado una oferta especial con un descuento extra del 20%, utilizando en su página web el código "CHIMENEA". Es una oportunidad única para calentar la casa y, además, darle un toque de elegancia con el sofisticado diseño de esta chimenea.

Con iluminación decorativa

Según recoge la ficha técnica, esta moderna chimenea también puede usarse como iluminación decorativa. Tiene tres modos: confort, eco y antiheladas. Es fácil y cómoda de usar a través de la pantalla táctil que posee o del mando a distancia. Su luminosidad se puede regular a través de cinco posiciones diferentes para un mayor confort en función del momento. Su uso es seguro gracias a la protección contra sobrecalentamiento y la temperatura es regulable entre 7 y 35 grados.

La chimenea eléctrica del Lidl / Lidl

Tres programas

La chimenea del Lidl tiene tres programas, con línea temporal de 24 horas por cada uno de ellos para indicar la temperatura programada cada hora. Posee un temporizador para encender y apagar automáticamente a la hora programada. Por si fuera poco tiene otras funciones muy útiles, como detección de ventanas abiertas, pantalla LCD con intensidad regulable automáticamente y bloqueo automático de botones. El aparato puede fijarse a la pared y colocarse de manera suspendida.

Sus medidas son las siguientes: 51x77x13 cm. La longitud del cable es de aproximadamente 180 centímetros y su peso total es de 10,4 kilos. La chimenea está hecha de acero y tiene un protector de cristal. Es de la marca Silver Crest.