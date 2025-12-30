La Guardia Civil lo confirma: "Si tu coche está matriculado en España, estás obligado a utilizar la baliza V-16 también fuera del país"

Quedan horas para cambiar los triángulos por la nueva baliza V-16 homologada. Según ha insistido la Dirección General de Tráfico ( DGT ), con la entrada en vigor el 1 de enero de estos dispositivos de señalización "no hay vocación de multar", sino de "aportar seguridad". Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha garantizado la subdirectora de la DGT, Ana Blanco.

En cualquier caso, la polémica lleva servida meses y las dudas en torno a la baliza siguen siendo muchas. Ante ello, la Guardia Civil ha resumido en un minuto las principales novedades y ha dejado claro los pasos que hay que seguir después de activar el dispositivo. No todo está hecho con poner la baliza en la parte alta del coche. Hay que saber, entre otras cosas, que el conductor debe abandonar el vehículo por la parte más alejada a la circulación, es decir, por el asiento del copiloto, y a continuación, abandonar la calzada en la medida de lo posible.

Cinco claves

Así lo explica una agente: "Cinco cosas que debes saber de la baliza V-16 en menos de un minuto. Uno, sí, puedes usarla fuera de España. Mientras tu vehículo esté matriculado aquí, se rige por normativa española, incluso si circula por países de nuestro entorno. Así de simple".

En segundo lugar, continúa, "no tienes que registrarte en ningún sitio: no apps, no webs, no cuotas, no va ligado a tu móvil, no va ligado a tí ni a tu vehículo. La baliza es independiente". Tres: "Te localiza, pero no te rastrea. Solo transmite datos cuando la activas. Y dejas de transmitirlo cuando apagas. Nadie sabrá dónde estás si no quieres". Cuatro: "Da visibilidad tanto física como digital para que tu posición aparezca en los centros de Tráfico y en los navegadores del resto de conductores. Pero solo si la activas".

Qué hacer después de activarla

Y por último, ¿qué hacer después de activarla? "Abandona el vehículo por la parte más alejada de la circulación y sitúate fuera de la calzada, lo más retirado posible. Si existe una barrera de seguridad, resguárdate detrás de ella", explica.