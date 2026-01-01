El diseñador Juan Avellaneda, horrorizado con el look de Cristina Pedroche en las Campanadas: "Me recuerda a Doña Basura de los Fraggle Rock"

Aunque Cristina Pedroche está "feliz" y "orgullosa" de su último look en las Campanadas de Nochevieja, a los expertos de moda les ha horrorizado. Así lo asegura en sus redes sociales, Juan Avellaneda , diseñador de famosos e íntimo amigo de Tamara Falcó , quien compara la capa de la colaboradora de televisión con "Doña Basura de los Fraggle Rock". "Es como si hubiese tirado el armario entero encima. Cortocircuito total", ha afirmado.

Pedroche volvió a dejar boquiabiertos a los espectadores durante las Campanadas de Atresmedia, con un nuevo y sorprendente vestido, muy escueto, reciclado de los 11 anteriores. "Es un ensamblaje de todos mis vestidos anteriores. Es un conjunto de deseos que he pedido en mis discursos anteriores pero que no se han cumplido nunca. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Hoy rompo con todo", expresó la mujer del chef Dabiz Muñoz.

Chenoa en La 1

A través de su cuenta de Instagram, Avellaneda hizo un análisis de todos los estilismos de las Campandas, empezando por La 1 de TVE y Chenoa. "Los volúmenes están muy bien, estilo Hollywood, pero el escote no me parece nada bonito y me parece que chonea bastante", comentó. "No me ha encantado", resumió.

Chenoa con Estopa en La 1 / Efe

Sandra Barneda en Mediaset

El famoso diseñador continuó con Sandra Barneda, presentadora de La Isla de las Tentaciones, que tomó las uvas con los españoles en Mediaset, junto a Xuso Jones. "El look de Sandra Barneda tampoco me ha encantado. Creo que el pantalón está muy bien jugado. Lo que no me gusta el tul y esas piezas que van por el pecho tampoco me encantan. La parte del cuello sí que es bonita, pero no sé, es como que no lo acabo de ver. Y lo que sí me ha gustado es la capa, que es superbonita", comento.

Sandra Barneda en Mediaset / Roberto Garver

Laura Escanes en TV3

Una capa que le ha encantado todavía más a Avellaneda es la de Laura Escanes, que presentó las Campanadas en la televisión catalana junto al cantante Miki. La influencer llevó un vestido tipo corsé y un abrigo de tafetán, todo en rojo, de la firma Yolancris. "Una capa que me ha encantado es la de Laura Escanes. La veo como muy guau. Y tiene una silueta muy bonita, no es un bulto sin más. El vestido le queda muy bien y está muy bien confeccionado. Ella está espectacular. A mí este vestido me ha sorprendido. Y en pantalla quedaba superbonito", ha compartido con sus seguidores Avellaneda.

Laura Escanes en TV3 / Agencias

Cristina Pedroche en Antena 3

Y llegó el momento de hablar de Pedroche. "Se me van a tirar encima los hater, pero es que me ha recordado a Doña Basura de los Fraggle Rock. Es como mogollón de cosas encima. Como si el armario lo hubiese tirado todo encima. Esto no favorece en absoluto. Es demasiada información. Cortocircuito total. Y luego el vestido no me gusta nada. No le favorece nada, no le hace ninguna cintura, yo creo que le deforman la silueta absolutamente, los zapatroncos, la pluma...", señaló.