Adiós al frío, Lidl vende la chaqueta polar infantil más barata del mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros
Una muy buena opción de compra
Estamos en invierno y hay que abrigarse. Y para eso, nada mejor que una chaqueta polar como la que venden en Lidl con la que tus pequeños irán a la moda y, además, por muy poco precio porque es la más barata del mercado. Está disponible en dos colores por 2,49 euros, y podrás decir adiós al frío.
Se trata de una chaqueta polar infantil cálida, suave y mullida que cuenta con bolsillos laterales.
También tiene un tratamiento antipilling que evita la formación de esas odiosas bolitas en el tejido, con lo que te aguantará mucho más.
Esta chaqueta polar tiene cuello alzado y cremallera completa con protección para la barbilla. Además, su cemallera es reciclada de alta calidad de la marca YKK.
La chaqueta está disponible en color azul y rosa con estampado.
Precio
El precio de venta recomendado de esta chaqueta infantil es de 3,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 37 por ciento con lo que se queda en 2,49 euros.
