Colas en Lidl para hacerse con la freidora de aire de gran capacidad y con un descuento increíble: disponible por menos de 36 euros

Cada vez nos preocupamos por comer mejor, y para esto no hay nada mejor que una freidora de aire, que nos permite cocinar utilizando muy poco aceite. Pues en Lidl tienen una freidora de aire de gran capacidad y con un descuento increíble, ya que podrás hacerte con ella por menos de 36 euros. Se formarán colas para hacerse con una de ellas.

Se trata de una freidora de aire de la marca Tefal de 4,2 litros de capacidad y una potencia de 1.400 watios.

Freidora de aire. / Lidl

Con este pequeño electrodoméstico podrás freir, asar, asar a la parrilla y hornear tus comidas favoritas con poco o nada de aceite.

La tecnología Air Pulse de esta freidora de aire caliente crea un flujo de aire ciclónico que asegura una cáscara irresistiblemente crujiente.

Disfruta de una gran variedad de platos sin mucho esfuerzo gracias a la temperatura regulable y al temporizador de 60 minutos.

Su exclusivo sistema de cestas ofrece una gran capacidad en un diseño compacto y moderno.

También puedes ahorrar hasta un 70% de energía con la freidora de aire caliente de Tefal en comparación con los hornos convencionales con clase energética A.

Precio

Esta freidora de aire tiene un precio de venta recomendado de 89,99 euros, pero es que en Lidl tiene un descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en 35,99 euros, todo un chollo.