Colas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: disponible por 14,99 euros
Una oferta que no podrás dejar pasar
Llega la cuesta de enero y el bolsillo no nos da para todo. Pero afortunadamente en Lidl tienen la freidora de aire más barata del mercado, ya que está disponible por solo 14,99 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de una freidora de aire de la marca Masterpro de 2,8 litros de capacidad y 1.000 watios de potencia.
Esta freidora de aire cuenta con una tecnología innovadora que permite, cocinar, saltear y freír de una manera más saludable y sin grasa. Además, tiene gran potencia.
Cocina los alimentos de manera uniforme hasta alcanzar un crujiente perfecto sin necesidad de aceite y su termostato es regulable mediante controles táctiles.
La temperatura es regulable entre 80 y 200 ºC; y tiene una cesta extraíble con revestimiento antiadherente para que no se peguen los alimentos.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que se trata de una oferta que no podrás dejar pasar. Su precio de venta recomendado es de 49,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 70 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.
