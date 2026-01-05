Colas en Lidl para hacerse con el vestido más barato que puedes encontrar en el mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros
Una oportunidad única
Siempre es buen momento para renovar el armario, y más cuando nos encontramos con chollos como el de Lidl, donde venden el vestido más barato que puedes encontrar en el mercado. Está disponible en dos colores por 2,49 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un vestido básico con lazada para mujer que está confeccionado con tejido de fibra de origen natural. Además, tiene un ajuste óptimo gracias al elastano.
Es un vestido con un tejido suave y agradable al tacto. Además, lleva viscosa sostenible y respetuosa con los recursos naturales.
Tiene cuello redondo y mangas modernas 3/4, así como cinta ajustable en la cintura y de corte recto.
El vestido está disponible en negro y verde, en las tallas de la S a la L.
Precio
Su precio de venta recomendado es de 8 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 68 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices