Incursión de EE UU en VenezuelaFarmacias de guardia AsturiasCabalgatas de ReyesLagos de CovadongaApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
Una oportunidad única

Colas en Lidl para hacerse con el vestido más barato que puedes encontrar en el mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros / Lidl

Benito Domínguez

Siempre es buen momento para renovar el armario, y más cuando nos encontramos con chollos como el de Lidl, donde venden el vestido más barato que puedes encontrar en el mercado. Está disponible en dos colores por 2,49 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un vestido básico con lazada para mujer que está confeccionado con tejido de fibra de origen natural. Además, tiene un ajuste óptimo gracias al elastano.

Vestido largo.

Vestido largo. / Lidl

Es un vestido con un tejido suave y agradable al tacto. Además, lleva viscosa sostenible y respetuosa con los recursos naturales.

Tiene cuello redondo y mangas modernas 3/4, así como cinta ajustable en la cintura y de corte recto.

El vestido está disponible en negro y verde, en las tallas de la S a la L.

Precio

Su precio de venta recomendado es de 8 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 68 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.

