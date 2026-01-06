Adiós a la freidora de aire, la solución de Lidl que te permitirá hacer la mayoría de las comidas
Tiene un descuento del 50 por ciento
La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en muchas cocinas, pero en Lidl te traen una solución mejor mucho más económica y con la que podrás hacer la mayoría de las comidas. Dirás adiós a la freidora de aire.
Se trata de una olla de acero inoxidable de 20 centímetros de diámetros y con una capacidad de 2,6 litros. Además, es compatible con todo tipo de cocinas, incluida la de inducción.
Esta olla mantiene una distribución rápida del calor para favorecer un consumo energético eficiente.
Además, cuenta con una tapa de cristal termorresistente con salida de vapor para ver el interior durante la cocción.
Asimismo, sus asas y empuñadura son de resina fenólica para un manejo más cómodo.
Por último, tiene un borde ancho para verter el contenido más fácilmente sin que gotee; y pueden lavarse en el lavavajillas.
Precio
Esta olla tiene un precio de venta de 14,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 7,49 euros.
