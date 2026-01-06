Adiós al frío con los pijamas de Lidl: disponibles en dos colores por 5,99 euros
Se trata de una gran oferta
Llega el invierno y con él el frío. Pero en Lidl piensan en todo y por eso tienen a la venta unos cálidos pijamas que están disponibles en dos colores por 5,99 euros.
Se trata de un pijama de hombre con fibras de origen natural que es suave y agradable al tacto.
Está disponible en colores azul marino / verde y estampado verde, y tienen bolsillos laterales.
Precio
Estos pijamas tienen un precio de venta recomendado de 7,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 25 por ciento, con lo que se quedan en 5,99 euros.
