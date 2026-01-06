Colas en Lidl para hacerse con el grill más barato del mercado: disponible por 6,89 euros

Cocinar sano está de moda, y puedes hacerlo con el grill eléctrico que venden en Lidl que es el más barato del mercado, ya que está disponible por solo 6,89 euros. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos.

Se trata del grill eléctrico George Foreman de Russel Hobbs con una potencia de 1.630 watios.

Grill eléctrico. / Lidl

Es ideal para los fanáticos de la comida rápida pero que quieren comer de forma saludable.

Además, tiene dos funciones. Por un lado, es grill de contacto para asar carne, pescado o verduras; y por el otro es parrilla de panini y sandwich.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este grill tiene un precio de venta recomendado de 22,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 70 por ciento, con lo que se queda en 6,89 euros, todo un chollo.