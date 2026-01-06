Colas en Lidl para hacerse con el vestido de fiesta más barato del mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros
Una oferta que no podrás dejar pasar
Tenemos que renovar nuestro armario, pero mucho mejor hacerlo por poco precio, por eso no podrás dejar pasar esta oferta de Lidl, el vestido de fiesta más barato del mercado que está disponible en dos colores por solo 2,49 euros. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un vestido festivo corto con un elegante efecto brillante gracias al tejido Lurex que venden en tallas desde la XS a la L.
Tiene un corte entallado para marcar la silueta y ofrece un ajuste óptimo gracias al elastano LYCRA.
Además, la versión en color beige lleva un nudo decorativo en el vestido con efecto drapeado. También hay una versión en color plateado.
Precio
El vestido tiene un precio de venta recomendado de 4,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas