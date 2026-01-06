Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con el vestido de fiesta más barato del mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros

Una oferta que no podrás dejar pasar

Colas en Lidl para hacerse con el vestido de fiesta más barato del mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros

Colas en Lidl para hacerse con el vestido de fiesta más barato del mercado: disponible en dos colores por 2,49 euros / Lidl

Benito Domínguez

Tenemos que renovar nuestro armario, pero mucho mejor hacerlo por poco precio, por eso no podrás dejar pasar esta oferta de Lidl, el vestido de fiesta más barato del mercado que está disponible en dos colores por solo 2,49 euros. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un vestido festivo corto con un elegante efecto brillante gracias al tejido Lurex que venden en tallas desde la XS a la L.

Vestido festivo.

Vestido festivo. / Lidl

Tiene un corte entallado para marcar la silueta y ofrece un ajuste óptimo gracias al elastano LYCRA.

Además, la versión en color beige lleva un nudo decorativo en el vestido con efecto drapeado. También hay una versión en color plateado.

Precio

El vestido tiene un precio de venta recomendado de 4,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.

