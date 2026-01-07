Colas en Lidl desde el día 12 para comprar el aspirador de mano más vendido en Europa por menos de 70 euros
Se puede utilizar de forma flexible tanto de mano como en el suelo
Lidl prepara una de las ofertas más esperadas de enero: la rebaja de su aspirador ciclónico recargable por menos de 70 euros. Ya se preveen colas para el día de su lanzamiento, el próximo 12 de enero.
Se trata de un aspirador de la marca Silver Crest, la más vendida en Europa, que se puede utilizar de forma flexible. Es decir, sirve tanto para el suelo como para usar de mano y aspirar sofás o el coche.
Este aspirador tiene la llamada tecnología ciclónica moderna sin bolsa. El aire expulsado sale limpio gracias al filtro HEPA H12 y al filtro de acero inoxidable.
Luz LED para el suelo
En los últimos años, se ha popularizado el uso de luz LED en los aspiradores para ver mejor dónde está la suciedad y hacer una limpieza más eficiente. El modelo de Lidl también la tiene en el cepillo para el suelo. Esto lo convierte en un modelo muy completo por poco dinero. En concreto, la oferta que arranca el día 12 lo deja en 64.99 euros.
El grill más barato del mercado
Lidl conquista al gran público con los pequeños electrodomésticos para el día a día. Lo hizo hace unas semanas con un grill eléctrico que se posicionó como el más barato del mercado, ya que está disponible por solo 6,89 euros. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos.
Se trata del grill eléctrico George Foreman de Russel Hobbs con una potencia de 1.630 watios. Además, tiene dos funciones. Por un lado, es grill de contacto para asar carne, pescado o verduras; y por el otro es parrilla de panini y sandwich.
