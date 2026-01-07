Colas en Lidl para hacerse con el albornoz más cálido del mercado: en dos colores por 8,49 euros

No hay mejor cosa que, una vez fuera de la ducha, nos pongamos un buen albornoz suave y cálido. Pues en Lidl lo tienen, además, con una oferta irrepetible. En dos colores y por 8,49 euros. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un albornoz agradablemente suave y flexible, con una calidad de microfibra de alta calidad, absorbente y de secado rápido. Además, tiene cinturón y dos bolsillos de parche.

Albornoz. / Lidl

Está disponible en colores beige y gris y tiene largo con cuello chal.

Además, es fácil de cuidar, se puede lavar en máquina hasta 40 grados y es apto para secadora.

Precio

Este albornoz tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 15 por ciento, con lo que se queda en 8,49 euros.