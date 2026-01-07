Colas en Lidl para hacerse con la parilla eléctrica más versátil del mercado: disponible con un 60 por ciento de descuento

Siempre es buen momento para hacer una comida festiva y para eso necesitamos una buena parrilla eléctrica como la que venden en Lidl que además es la más versátil del mercado, te convertirás en el rey de las fiestas y además tiene un 60 por ciento de descuento. Se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata de una parrilla eléctrica de la marca Severin de 3.000 watios de potencia que cuenta con zona boztzone, que es una tecnología de calefacción dual. Además, cuenta con una carcasa safetouch para no sufrir quemaduras.

Parrilla eléctrica. / Lidl

Además, tiene un ajuste preciso de la temperatura en la pantalla OLED digital graduable entre 80 y 500 grados centígrados.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta parilla tiene un precio de venta recomendado de 299,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 60 por ciento con lo que se queda en 119,99 euros.