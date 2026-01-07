Colas en Lidl para hacer para hacerse con la sudadera para hombre más moderna: en dos colores y con bolsillo tipo canguro
Tiene un descuento del 25 por ciento
Las rebajas también han llegado a Lidl donde cuentan con la sudadera para hombre más moderna, disponible en dos colores y con bolsillo tipo canguro. Además, tiene un descuento del 25 por ciento.
Está fabricada en algodón con material reciclado y puedes conseguirla en gris y negro. Además, lleva capucha con cordón.
Asimismo, destacan los puños en los extremos de las mangas y el bajo, que la hacen muy cómoda.
Precio
Esta sudadera tiene un precio de venta recomendado de 11,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros.
