Colas en Lidl para hacerse con los vaqueros de mujer más baratos del mercado: disponibles en dos colores por 7,99 euros
De ajuste skinny fit y con cinco bolsillos
Unos vaqueros siempre forman parte de nuestro fondo de armario, por eso no te puedes perder esta oferta de Lidl donde venden los vaqueros de mujer más baratos del mercado. Están disponibles en dos colores por 7,99 euros, se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Son unos vaqueros muy agradables de poner gracias a su alto contenido en algodón, y destacan que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África. Además, están disponibles en colores azul y negro.
Estos vaqueros están fabricados con material reciclado y tienen un estilo de cinco bolsillos con un corte extra ajustado con talle normal (skinny fit).
Asimismo, cuentan con cremallera de marca YKK reciclada de alta calidad y ofrecen un ajuste óptimo gracias al elastano LYCRA®.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, estos vaqueros tienen un precio recomendado de 8,99 euros, pero en Lidl están aún más baratos con un descuento del 11 por ciento, con lo que se quedan en 7,99 euros.
