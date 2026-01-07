Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los trucos de moda para ahorrar calefacción en casa que todo el mundo debería conocer

Un radiador

Manuel Riu

El frío aprieta por toda España. La borrasca Francis ha hecho que estos días se desplomen los termómetros por lo que se hace cada vez más necesario establecer medidas que nos permitan ahorrar en calefacción. Sea tu sistema de gas o de electricidad lo cierto es que las facturas tienden a subir exponencialmente estos meses. La necesidad de mantener el hogar caliente choca frontalmente con la de ahorrar por lo que es necesario conocer una serie de trucos para intentar rebajar la factura.

Prendas de abrigo

Las prendas de abrigo son uno de los mecanismos más utilizados para combatir el frio. La existencia también de bolsas de agua eléctricas que permiten, con muy poco gasto, hacer que la cama o el sofá estén a una buena temperatura pueden servir como grandes aliadas con los grados bajo cero. En este sentido estando bien abrigados dentro de casa los expertos aseguran que con tener el termostato de la vivienda entre los 20 y los 21 grados debería ser suficiente.

Redes sociales

Las redes sociales se han llenado estos días de consejos para ahorrar tanto en calefacción como en limpieza. Entre los más populares, por ejemplo, dejar que la luz entre en casa durante el día (no cerrar persianas para intentar que nos caliente el sol lo más posible).

Aislar la casa

El aislamiento de la casa tampoco se queda muy atrás en cuanto a trucos para ahorrar la calefacción. Aquí está la clave de la cuestión: hay que aislar para retener el calorTrucos hay de todos los tipos, desde los más rudimentarios, como puede ser colocar una toalla debajo de la puerta. Otros requieren simplemente de una capa extra y su coste es asequible, como el hecho de añadir una capa de papel de aluminio detrás del radiador. Si cuentas con amplios ventanales por los que usualmente penetra más frío, prueba a poner una doble cortina, que además bloquea la luz. En la misma línea, puedes traer de vuelta las alfombras, ya que sus materiales suelen ser un buen aislante térmico.

Por otro lado, puedes empezar por sellar todas las grietas de las paredes. Podrás hacerlo de manera fácil aplicando masilla sobre la apertura en capas finas. Ten en cuenta que, antes de aplicarla, deberás rascar todo el yeso que no esté firme y limpiar la zona. Después de tapar la grieta, espera a que se seque y lija la superficie para dejarla lo más igualada posible con el resto de la pared.

Radiador eficiente

Un radiador funcionando de la manera más eficiente posible marcará un antes y un después. Por eso, conviene que los revises y limpies con la llegada del invierno. Además, su distribución en la casa será clave; por ejemplo, un radiador debajo de una ventana será más efectivo ya que distribuirá mejor el calor. 

