Adiós a la freidora de aire, la solución de Lidl que cocina mucho mejor y con una gran capacidad

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en las cocinas de todo el mundo, pero en Lidl tienen una solución que cocina mucho mejor y con una gran capacidad. Se trata de una oferta irrepetible que no podrás dejar pasar.

Se trata de una cacerola de aluminio de la marca Tefal de 20 centímetros de diametro y una capacidad de 3,1 litros que cuenta con el aval de Jamie Oliver.

Una cacerola que cuenta con asas profesionales de acero inoxidable y escalas de medición en el interior de la olla y cuenta con una distribución uniforme del calor.

Estas resistentes cacerolas de aluminio son un artículo imprescindible para todos los cocineros aficionados y se convertirán en tu mejor aliado si te gusta mimar a tus seres queridos a diario con platos deliciosos. El mango profesional de acero inoxidable proporciona un agarre seguro y el revestimiento antiadherente se ha reforzado con titanio, lo que hace que las cacerolas sean especialmente duraderas y fáciles de limpiar. El práctico indicador de temperatura Thermo-Signal® se vuelve de un rojo oscuro uniforme en cuanto la cacerola está precalentada de forma óptima y lista para freír; ¡así, cocinar en casa se convierte en un juego de niños!

Cacerola de aluminio. / Lidl

Así, los mangos profesionales de acero inoxidable están remachados para ofrecerle un agarre seguro; y se alcanza la temperatura de fritura perfecta cuando el reloj de arena del THERMO-SIGNAL® ha desaparecido.

Las escalas de medición en el interior de la cacerola son los ayudantes perfectos para la preparación de salsas, sopas y guisos; y es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Por último, la tecnología integral THERMO-FUSION™ garantiza una distribución uniforme del calor y mejores resultados de cocción.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que tiene un precio de venta recomendado de 56,99 euros, pero tiene un descuento del 46 por ciento de descuento, con lo que se queda en 29,99 euros.