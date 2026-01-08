Colas en Lidl para hacerse con las bailarinas de mujer más baratas del mercado: disponibles en tres colores por 3,99 euros
Un oferta difícil de mejorar
Si hay un calzado cómodo, esas son las bailarinas. Un calzado que van con todo y que en Lidl puedes encontrar el mejor precio del mercado. Están disponibles en tres colores por solo 3,99 euros.
Estas bailarinas incluyen una bolsa de rejilla para lavar o como práctica bolsa para llevar. Además, son plegables y cuentan con una suela ligera de TPR.
Puedes encontrarlas en color crema, verde y rosa, perfectas para cualquier ocasión. Y por el precio que tienen, no tienes que preocuparte por elegir una de ellas, puedes llevarte las tres.
Precio
Estas bailarinas tienen un precio de venta recomendado de 5,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 33 por ciento, con lo que se quedan en 3,99 euros.
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado