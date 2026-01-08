Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con las bailarinas de mujer más baratas del mercado: disponibles en tres colores por 3,99 euros

Un oferta difícil de mejorar

Colas en Lidl para hacerse con las bailarinas de mujer más baratas del mercado: disponibles en tres colores por 3,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si hay un calzado cómodo, esas son las bailarinas. Un calzado que van con todo y que en Lidl puedes encontrar el mejor precio del mercado. Están disponibles en tres colores por solo 3,99 euros.

Estas bailarinas incluyen una bolsa de rejilla para lavar o como práctica bolsa para llevar. Además, son plegables y cuentan con una suela ligera de TPR.

Bailarinas.

Bailarinas. / Lidl

Puedes encontrarlas en color crema, verde y rosa, perfectas para cualquier ocasión. Y por el precio que tienen, no tienes que preocuparte por elegir una de ellas, puedes llevarte las tres.

Precio

Estas bailarinas tienen un precio de venta recomendado de 5,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 33 por ciento, con lo que se quedan en 3,99 euros.

