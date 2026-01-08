¿Son todos los atunes de lata de supermercado iguales? Esta nutricionista te dice cuáles tienes que elegir

El atún se ha convertido en una de las conservas más utilizadas, sobre todo por su versatilidad a la hora de preparar bocadillos o ensaladas pero, ¿son todos los atunes de lata de supermercado iguales? Pues una nutricionista te dice cuáles tienes que elegir, al menor, cuáles son los por los que ella se decanta.

Se trata de Blanca García-Orea, conocida en las redes sociales por @blancanutri, quien hace hincapié en la necesidad de elegir aquellos atunes que tengan una menor cantidad de mercurio.

"Siempre elige las latas que tengan la denominación de atún y no de atún claro, ya que es la especie que menos metales pesados contiene", explica, señalando que el atún claro proviene de peces de mayor tamaño, atunes que pueden llegar a pesar 200 kilos, con lo que significa que tienen un mayor porcentaje de mercurio que los atunes pequeños, que pueden pesar 35 kilos y se les conoce como "katsuwonus pelamis".

También asegura que "lo idel es no consumir más de una o dos latas de atún a la semana, y siempre que sea posible, optar por conservas en envases de vidrio, lo que evita añadir contaminantes metálicos de proceso de envasado".

Menor riesgo

Otra forma es consumir pescados con menor riesgo de contener metales pesados. Es el caso de la caballa o la melva, que son más recomendables para un consumo más frecuente":