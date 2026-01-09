Adiós al robot de cocina, la solución de Lidl que te costará mucho menos dinero: disponible en tres colores por 6,99 euros
Una oferta difícil de dejar pasar
El robot de cocina es un electrodoméstico muy versátil con el que puedes hacer casi de todo en la cocina, pero muchas veces lo utilizamos para cuestiones que no le sacan provecho al 100%, convirtiéndose en un electrodoméstico que ocupa mucho espacio en la cocina. Pues en Lidl tienen la solución para que digas adiós al robot de cocina gastándote mucho menos dinero. Y es que solo te costará 6,99 euros y está disponible en tres colores.
Se trata de una batidora de mano de 350 watios con la que podrás mezclar y triturar. Además, es de fácil manejo porque funciona pulsando solo un boto´n. Además, tiene un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras.
Asimismo, cuenta con un mango ergonómico y el brazo de batidora es desmontable. Además, su cuchilla es de acero inoxidable de alta calidad.
Colores
Esta batidora está disponible en colores gris, rosa y verde y su precio de venta recomendado es de 7,99 euros, aunque en Lidl tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados