Adiós al robot de cocina, la solución de Lidl que te costará mucho menos dinero: disponible en tres colores por 6,99 euros

El robot de cocina es un electrodoméstico muy versátil con el que puedes hacer casi de todo en la cocina, pero muchas veces lo utilizamos para cuestiones que no le sacan provecho al 100%, convirtiéndose en un electrodoméstico que ocupa mucho espacio en la cocina. Pues en Lidl tienen la solución para que digas adiós al robot de cocina gastándote mucho menos dinero. Y es que solo te costará 6,99 euros y está disponible en tres colores.

Se trata de una batidora de mano de 350 watios con la que podrás mezclar y triturar. Además, es de fácil manejo porque funciona pulsando solo un boto´n. Además, tiene un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras.

Batidora. / Lidl

Asimismo, cuenta con un mango ergonómico y el brazo de batidora es desmontable. Además, su cuchilla es de acero inoxidable de alta calidad.

Colores

Esta batidora está disponible en colores gris, rosa y verde y su precio de venta recomendado es de 7,99 euros, aunque en Lidl tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.