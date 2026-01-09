Colas en Lidl por las nuevas proteínas para el gimnasio que se vende por menos de 17 euros

Lidl es uno de los supermercados con más clientes de todo el país. No en vano sus ofertas no solo abarcan temas relacionados con la alimentación. De hecho este mes su folleto va enfocado en uno de los grandes objetivos del año de muchos consumidores: perder peso. Por eso el supermercado de origen alemán ha puesto a la venta productos para hacer deporte, entre otros proteínas.

Se venden en varias presentaciones:

Spotyfeel proteína en polvo con dos variedades: sabor vainilla o chocolate por 12,99 el bote de 420 gramos

Sportyfeel proteína en polvo sabor té o manzana de 360 gramos a 16,99 euros.

Pero las ofertas no acaban ahí. En los próximos días el supermercado va a poner a la venta, según su folleto, otras ofertas que tienen que ver con mancuernas o con hacerte tu propio gimnasio en casa.

No en vano en cada principio de mes uno de los objetivos de todos los consumidores suele ser el de bajar de paso (así como aprender idiomas, por ejemplo).