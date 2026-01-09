Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lidl revienta los precios con una freidora de aire por menos de 15 euros: cocina, saltea y fríe de manera saludable

La cadena alemana de supermercados lanza uno de sus productos estrella a un precio imbatible

P. T. García

Freír sin aceite y disfrutar de cualquier comida en su versión saludable. Estas son algunas de las ventajas de las freidoras de aire, un electrodoméstico que parece haber llegado a las cocinas para quedarse. Entre sus ventajas, su bajo consumo energético o la posibilidad de disfrutar de gran variedad de platos en poco tiempo y sin complicaciones.

Desde unos lomos de salmón con patatas a una lasaña o tartas de queso. Las elaboraciones son infinitas.

Pero si eres de los que aún se resiste a caer en esta tendencia en parte por el precio, ya no tienes excusa. Lidl lo ha vuelto a hacer sacando al mercado la Masterpro, una freidora de aire de 2,8 litros de capacidad con un descuento del 70%. Así, podrás llevarte a casa este nuevo aliado culinario por solo 14,99 euros, antes 49,99 euros.

Además, puedes comprarla directamente en la web de Lidl y tenerla en casa en solo unos días.

Lidl revienta los precios con una freidora de aire por menos de 15 euros: cocina, saltea y fríe de manera saludable / Lidl

Cocina sin aceite

Además de la amplia variedad de recetas que puedes hacer con Masterpro, la freidora cuenta con una tecnología innovadora que permite, cocinar, saltear y freír de una manera más saludable y sin grasa.

Destaca además por su gran potencia y porque te permite cocinar los alimentos de manera uniforme hasta alcanzar un crujiente perfecto sin necesidad de aceite. Tiene además termostato regulable mediante controles táctiles, temperatura regulable entre 80 - 200 ºC y cesta extraíble con revestimiento antiadherente para que no se peguen los alimentos.

La cocina de siempre más rápida y fácil que nunca y ahora, a un precio imbatible.

