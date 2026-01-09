Lidl revienta los precios con una freidora de aire por menos de 15 euros: cocina, saltea y fríe de manera saludable
La cadena alemana de supermercados lanza uno de sus productos estrella a un precio imbatible
Freír sin aceite y disfrutar de cualquier comida en su versión saludable. Estas son algunas de las ventajas de las freidoras de aire, un electrodoméstico que parece haber llegado a las cocinas para quedarse. Entre sus ventajas, su bajo consumo energético o la posibilidad de disfrutar de gran variedad de platos en poco tiempo y sin complicaciones.
Desde unos lomos de salmón con patatas a una lasaña o tartas de queso. Las elaboraciones son infinitas.
Pero si eres de los que aún se resiste a caer en esta tendencia en parte por el precio, ya no tienes excusa. Lidl lo ha vuelto a hacer sacando al mercado la Masterpro, una freidora de aire de 2,8 litros de capacidad con un descuento del 70%. Así, podrás llevarte a casa este nuevo aliado culinario por solo 14,99 euros, antes 49,99 euros.
Además, puedes comprarla directamente en la web de Lidl y tenerla en casa en solo unos días.
Cocina sin aceite
Además de la amplia variedad de recetas que puedes hacer con Masterpro, la freidora cuenta con una tecnología innovadora que permite, cocinar, saltear y freír de una manera más saludable y sin grasa.
Destaca además por su gran potencia y porque te permite cocinar los alimentos de manera uniforme hasta alcanzar un crujiente perfecto sin necesidad de aceite. Tiene además termostato regulable mediante controles táctiles, temperatura regulable entre 80 - 200 ºC y cesta extraíble con revestimiento antiadherente para que no se peguen los alimentos.
La cocina de siempre más rápida y fácil que nunca y ahora, a un precio imbatible.
